Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ростехнадзор расследует причины разлива топлива в Норильске

Алексей Курильченко
11:14 14.10.2020
Среди версий рассматриваются технические и климатические причины аварии.
Ростехнадзор расследует причины разлива топлива в Норильске
© Фото: Norilsk Nickel Press Servicevia, Globallookpress

Руководитель Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич сообщил, что ведомство приступило к расследованию причин разлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Авария произошла в мае этого года. О расследовании Ходосевич сообщил в ходе совместного совещания комитетов Совета Федерации в Красноярске.

«Рассматриваются следующие версии: первая - недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент. Второе - нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, третье - климатическое воздействие, четвертое - нарушение требований безопасности в процессе эксплуатации» - сообщил руководитель.

В мае этого года на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка из резервуара. В реки Далдыкан и Амбарная попала 21 тысяча тонн дизельного топлива, содержание вредных веществ в воде превысило норму в десятки тысяч раз. По словам руководства региона, по факту нарушения были возбуждены три уголовных дела, начальник цеха ТЭЦ был задержан.

На 24 ноября запланировано предварительное заседание по иску Росприроднадзора о взыскании с компании «НТЭК» 148 миллиардов рублей за причиненный аварией ущерб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:12 В стране и мире
Видео
В МИД РФ считают, что политическое урегулирование в Нагорном Карабахе возможно
10:04 В стране и мире
Видео
Мурашко: две трети зараженных COVID-19 лечатся в амбулаторных условиях
08:42 В стране и мире
Россиянам рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19
07:33 Армия
Видео
Поисково-спасательная группа ЦВО приведена в готовность №1 для обеспечения запуска «Союз МС-17»
06:03 В стране и мире
Медведев предложил выдавать лекарства по рецептам за счет государства
Популярное
Популярное
Видео
«Карабин схватил и пошел искать»: житель поселка в Нижегородской области рассказал о поисках преступника
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.