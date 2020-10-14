Ростехнадзор расследует причины разлива топлива в Норильске

Руководитель Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич сообщил, что ведомство приступило к расследованию причин разлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Авария произошла в мае этого года. О расследовании Ходосевич сообщил в ходе совместного совещания комитетов Совета Федерации в Красноярске.

«Рассматриваются следующие версии: первая - недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент. Второе - нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, третье - климатическое воздействие, четвертое - нарушение требований безопасности в процессе эксплуатации» - сообщил руководитель.

В мае этого года на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка из резервуара. В реки Далдыкан и Амбарная попала 21 тысяча тонн дизельного топлива, содержание вредных веществ в воде превысило норму в десятки тысяч раз. По словам руководства региона, по факту нарушения были возбуждены три уголовных дела, начальник цеха ТЭЦ был задержан.

На 24 ноября запланировано предварительное заседание по иску Росприроднадзора о взыскании с компании «НТЭК» 148 миллиардов рублей за причиненный аварией ущерб.