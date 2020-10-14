В МИД РФ считают, что политическое урегулирование в Нагорном Карабахе возможно

Политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно, оно должно идти параллельно с реализацией договоренностей на земле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства призвал стороны конфликта срочно встречаться по линии военных.

«Необходимо немедленно встречаться по линии военных для согласования механизмов верификация режима прекращения огня в Карабахе», - сказал он в интервью радио Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольской правде».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым. Он призвал своих коллег к выполнению в полном объеме обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября.