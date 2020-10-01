Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вечная тайна Моны Лизы: ученые обнаружили набросок под слоем краски картины да Винчи

Анна Берестовая
04:11 01.10.2020
Картина, как и некоторые другие шедевры художника, была выполнена в технике спольверо.
Вечная тайна Моны Лизы: ученые обнаружили набросок под слоем краски картины да Винчи
© Фото: Globallookpress

Мона Лиза могла бы быть другой. Французским ученым из Университета Пуатье удалось увидеть первоначальный замысел великого Леонардо.

Специалисты обнаружили набросок таинственной женщины под многовековой краской благодаря созданному ими аппарату. Данный аппарат способен фиксировать 13 видов волн света. В качестве основы изучения работы был взят метод инфракрасной фотографии.

Черные точки - это контуры эскиза в популярной тогда технике спольверо. Через дырочки в бумаге древесный уголь оставлял следы, поверх которых писали маслом.

Такие точки можно обнаружить на руках и на голове портрета. Это означает, что ранняя поза была совершенно иной. Женщина сидела вполоборота и смотрела в сторону. Да Вични в итоге развернул ее лицом к зрителям.

Кроме того, присутствующие на картине знаки на волосах указывают на наличие заколки, которую во Флоренции не носили. Можно предположить, что изначально мастер писал не свою современницу, а некую нереальную прекрасную даму, похожую на богиню.

Эту же технику, технику спольверо, да Винчи, как пишет «Journal of Cultural Heritage», использовал на многих своих полотнах, в частности, очень известных картинах, таких как «Дама с горностаем».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:07 В стране и мире
Морской спецназ и бронированные катера: как ВС РФ охраняют сирийский Тартус
01:34 В стране и мире
Вирусолог объяснил, в чем главная ошибка заразившихся COVID-19 россиян
00:00 Армия
Видео
Салюков поздравил ветеранов, военнослужащих и работников ОПК с Днем Сухопутных войск
23:55 В стране и мире
Всплеск на турпоездки отмечают в России после введения новых мер в Москве
13:00 В стране и мире
Видео
Асад назвал пособников действующих в Сирии террористов
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.