Вечная тайна Моны Лизы: ученые обнаружили набросок под слоем краски картины да Винчи

Мона Лиза могла бы быть другой. Французским ученым из Университета Пуатье удалось увидеть первоначальный замысел великого Леонардо.

Специалисты обнаружили набросок таинственной женщины под многовековой краской благодаря созданному ими аппарату. Данный аппарат способен фиксировать 13 видов волн света. В качестве основы изучения работы был взят метод инфракрасной фотографии.

Черные точки - это контуры эскиза в популярной тогда технике спольверо. Через дырочки в бумаге древесный уголь оставлял следы, поверх которых писали маслом.

Такие точки можно обнаружить на руках и на голове портрета. Это означает, что ранняя поза была совершенно иной. Женщина сидела вполоборота и смотрела в сторону. Да Вични в итоге развернул ее лицом к зрителям.

Кроме того, присутствующие на картине знаки на волосах указывают на наличие заколки, которую во Флоренции не носили. Можно предположить, что изначально мастер писал не свою современницу, а некую нереальную прекрасную даму, похожую на богиню.

Эту же технику, технику спольверо, да Винчи, как пишет «Journal of Cultural Heritage», использовал на многих своих полотнах, в частности, очень известных картинах, таких как «Дама с горностаем».