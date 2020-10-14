Зеленский рассказал, как встретился с британской разведкой

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время своего визита в Великобританию он был приглашен в офис британской секретной службы MI6. Он отметил, что большую часть встречи обсуждалась «информация о помощи и защите суверенитета и территориальной целостности».

Также на встрече изучались вопросы дезинформации и фейковых новостей. По мнению президента, многие украинские СМИ финансируются не государством, а «различными группами», что приводит к дезинформации населения Украины.

Зеленский выразил надежду на то, что владельцы СМИ будут проверять информацию перед обнародованием. На вопрос о независимых СМИ, украинский лидер ответил, что всегда будет поддерживать свободу независимых журналистов.