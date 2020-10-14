Минздрав: у каждого десятого госпитализированного с COVID-19 в РФ болезнь протекает тяжело

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что у почти 11% госпитализированных с коронавирусом в стране болезнь протекает тяжело.

По его словам, почти 66% инфицированных проходят амбулаторное лечение, а к аппаратам ИВЛ подключены 2 356 человек. Для зараженных на данный момент развернуто 176 тысяч коек.

«Среди госпитализированных почти 20% - больные с легким течением, 68% - средней степени тяжести, почти 11% - с тяжелым течением, около 1,5% - крайне тяжелое течение», - отметил Мурашко.

Ранее Мурашко оценил работу медицинских организаций для пожилых людей во время пандемии. Он отметил, что в данных организациях не зафиксировано серьезных вспышек коронавируса, а риски заражения были минимизированы за счет работы вахтовым методом.