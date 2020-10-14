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Мурашко: две трети зараженных COVID-19 лечатся в амбулаторных условиях

Алексей Курильченко
10:04 14.10.2020
Глава Минздрава РФ рассказал о ходе лечения больных с коронавирусом.
Мурашко: две трети зараженных COVID-19 лечатся в амбулаторных условиях
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

По словам главы Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, 66% больных с диагнозом COVID-19 проходят лечение в амбулаторных условиях. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 2 356 человек.

«В целом по стране на сегодняшний день в амбулаторных условиях получают помощь почти 66% больных с COVID-19», - сообщил министр на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам Мурашко, у 20% пациентов болезнь проходит в легкой форме, 68,3% - со средней степенью тяжести, 11% с тяжелым течением болезни и 1,5% находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также министр рассказал о ходе поставки вакцин в регионы России. По его словам, на данный момент доставлено более 46 миллионов доз вакцины. Почти 35 миллионов человек уже прошли вакцинацию.

Ранее министр сообщил, что Москва приняла на себя основной удар пандемии, однако ситуацию с коронавирусом в столице можно назвать управляемой.

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