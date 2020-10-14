СМИ: водитель такси погиб после падения машины в реку в Москве

В Москве в районе Наставнического переулка такси пробило заграждение и упало в реку. Об этом в официальном паблике сообщил Дептранс столицы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, водитель такси погиб.

На месте работают специалисты, задействован кран. Производится извлечение автомобиля из реки.