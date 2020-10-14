Цены на товары, востребованные на фоне пандемии COVID-19, снижаются

Коронавирусный индекс Covindex, отражающий ситуацию с потреблением востребованных на фоне пандемии товаров, вернулся к снижению. В список товаров, отражаемых в индексе, входят семь позиций: медицинские маски, одноразовые перчатки, антисептики, кусковое мыло, туалетная бумага, гречка и лимоны. Индекс был разработан изданием РИА Новости, совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД».

Наибольшее снижение показала средняя стоимость антисептиков - 15%. Незначительно снизились цены на лимоны, перчатки и мыло. Цены на маски, туалетную бумагу и гречку остались неизменны.

На фоне снижения цен увеличились продажи защитных средств - антисептиков, масок и перчаток. Эксперты считают, что это говорит о достаточности запасов товара на полках магазинов.

С 28 сентября по 4 октября индекс Covindex резко поднялся на 9,4 пункта - это рекордный рост за всю историю подсчета, который начался с апреля 2020 года.