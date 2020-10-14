Сегодняшняя ночь станет лучшей для наблюдения за Марсом с территории России

Ночь с 13 на 14 октября станет самой лучшей за 32 года ночью для наблюдения Марса с территории регионов России.

Вечером планета будет хорошо просматриваться на юго-востоке и востоке, а ночью ее несложно будет разглядеть высоко в небе над югом.

Красную планету ночью следует искать под углом 50 градусов к горизонту в южных широтах и 40 градусов – в средних широтах страны. Космическое тело можно будет увидеть даже через бинокль. Отличить его от звезд желающим удастся по немигающему свету, испускаемому планетой, который имеет красноватый оттенок.

В следующие дни Марс будет ярче Юпитера и Сириуса. Об этом рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

Ранее российский космонавт Олег Артемьев заявил о большой вероятности того, что на поверхность Марса в ходе организованных ранее миссий была занесена жизнь в виде случайно попавших на аппаратуру микроорганизмов.