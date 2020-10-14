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Российский инфекционист объяснил быстрое выздоровление президента США от COVID-19

Валентина Пескова
00:34 14.10.2020
Президент США Дональд Трамп, у которого недавно подтвердилось наличие инфекции коронавируса, уже через четыре дня был, по его словам, полностью здоров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Erin Scott Consolidated News Photos Globallookpress

Быстрое выздоровление главы Белого дома Дональда Трампа от инфекции COVID-19, который вылечился всего за четыре дня, вызвало удивление как у многих обывателей, так и медицинских специалистов. Как заявил «Звезде» специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, для него данный факт не является чем-то удивительным.

«Это реальная картина. Я сам так работаю. Есть уже отлаженная технология, ее отличие от привычной в том, что мы вмешиваемся в процесс течения заболевания на самой ранней стадии, как только человек его почувствовал. А все остальные методы лечения от COVID-19 рассчитаны на то, что человек уже дней десять болеет и только тогда нужно вмешаться врачам. А более ранняя медицинская помощь ведет к такому результату, как у Дональда Трампа. Вот если мы раньше вмешиваемся, то заболевание просто не развивается. Оно заканчивается, как у Трампа, на четвертый день», - рассказал доктор медицинских наук.

Напомним, диагноз «коронавирус» президенту США поставили 2 октября, однако уже 6 октября он вернулся в свою резиденцию в Вашингтоне после госпитализации. При этом глава государства заявил, что он уже полностью здоров и должен лишь выдержать необходимый период самоизоляции.

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