Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о прекращении диалога с ЕС

Европейский союз, осуществляя свою санкционную политику, ведет опасную игру с РФ, которая в итоге обернется против его же интересов. Такое заявление сделал депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Подобным образом политик отреагировал на высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о возможном прекращении диалога с Брюсселем по причине нежелания ЕС соблюдать взаимное уважение сторон.

«Европа играет с огнем», - отметил он.

Европейский депутат указал, что приостановка общения станет логичным действием России в ответ на решения Евросоюза, а конкретно – в ответ на безосновательно принятые им санкции.

«ЕС принимает санкции, и создается новое понятие в международном праве: презумпция виновности», - цитируют Мариани РИА Новости.

Политик также назвал действия ЕС чисто политическими и указал, что они противоречат международному праву.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что российской стороне хотелось бы понимать, возможно ли в условиях нынешних отношений с европейскими партнерами вести какой-либо бизнес с ЕС.