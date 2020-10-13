Нехватка цинка в организме может привести к тяжелой форме COVID-19

Испанские исследователи и ученые опубликовали материал, посвященный исследованию возможных способов укрепления человеческого организма против коронавирусной инфекции. Согласно результатам, размещенным на ресурсе medRxiv, нехватка цинка в организме может значительно усугубить последствия заражения - вплоть до развития пневмонии и других респираторных заболеваний, которые могут быть смертельны.

Ученые утверждают, что цинк крайне важен для нормального функционирования иммунной системы - он позволяет организму быстро адаптироваться к внешним воздействиям и помогает защититься от многих вирусов. Отмечается, что нехватка цинка зачастую наблюдается у пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед COVID-19.

В исследовании приняли участие 249 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Отмечается, что пациенты с высоким содержанием цинка гораздо легче переживали последствия болезни и быстрее выздоравливали. Основываясь на результатах исследований, испанские ученые советуют врачам включить в список лекарств добавки с высоким содержанием цинка.