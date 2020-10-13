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Поддельные маски и бесполезные иммуномодуляторы: в ФАС рассказали о сговорах на рынке фармацевтики в период пандемии

Владислав Кустов
Кирилл Васин
09:35 13.10.2020
Около 835 миллионов рублей заработали картели на фармацевтическом рынке за время пандемии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Поддельные маски, которые нисколько не защищают, и иммуномодуляторы, которые могут сделать только хуже: миллионы рублей зарабатывают сейчас на коронавирусе. И речь не только о мошенниках. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали о сговорах на рынке фармацевтики в период пандемии. Доход картелей превысил 800 миллионов рублей.

Среди пострадавших - Олег Беляев из Северной Осетии. Он потратил много денег на лекарства, которые не помогли. Кроме прочего, искал иммуномодуляторы. Однако, по мнению инфекционистов, иммуномодуляторы не могут помочь против коронавируса, о чем Олегу в аптеке не сказали.

«На определенном этапе, когда поражены легкие и когда болезнь выходит из-под контроля иммунной системы, иммунитет начинает уничтожать собственный организм. Поэтому использование иммуномодуляторов может принести вред», - рассказал главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Российской Федерации Георгий Сапронов.

Иммуномодуляторы как раз находились в «аптечном топе» времен начала пандемии, и противовирусные взлетели в цене.

Потраченные Олегом Беляевым деньги вошли в 835 миллионов рублей, которые заработали картели на фармацевтическом рынке за время пандемии. Такую ошеломляющую цифру обнаружили в Федеральной антимонопольной службе.

«Более 20 картельных дел в сфере фармацевтики мы возбудили. Компании начинают договариваться с заказчиками о завышении начальных максимальных цен контракта», - рассказал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

В Ростовской области в 10 раз подорожал хлоргексидин. В Санкт-Петербурге, Москве и Челябинской области антимонопольщики выявили аптекарей, которые отказывались продавать маски без санитайзеров. А сами средства защиты на поверку оказались бутафорией.

В одной из больниц Санкт-Петербурга врачам наряду с десятками часов дежурств в красной зоне приходилось, например, газон стричь, за электрикой следить и помещения убирать - вместо штатных специалистов. Чтобы на препараты у больницы денег хватило. Например, высокую цену арепливира объяснили в фармацевтической компании.

«Дело в том, что на момент 17 сентября, когда мы получили постоянное регистрационное удостоверение, наш препарат не входил в список жизненно важных и необходимых лекарств. Соответственно, ни цена, ни торговая наценка никак государством не регулировались», - рассказал исполнительный директор фармацевтической компании Александр Младенцев.

В ФАС все нарушения видят и обещают «шторм» на фармацевтическом рынке «укротить».

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