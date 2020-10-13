В стране и мире В Грозном введен режим контртеррористической операции Алексей Курильченко Оперативным штабом принимаются меры по пресечению преступной деятельности. © Фото: Саид Царнаев, РИА Новости Национальный антитррористический комитет оперативного штаба в Чечне объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного, сообщает ТАСС. «Принято решение о проведении с 07:40 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного» - говорится в сообщении. Напомним, что ранее СМИ сообщили о столкновении в Грозном боевиков и сотрудников правоохранительных органов. В результате перестрелки двое членов бандгруппы были ликвидированы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика