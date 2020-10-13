Искусственный интеллект будет определять амурских тигров по полосам на шкуре
ИИ сможет не только выделять того или иного тигра, но и прослеживать их родственные связи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Mikhailov, Russian Look, Globallookpress
Амурских тигров начнут считать с помощью новой автоматизированной системы. Искусственный интеллект будет идентифицировать хищников по рисунку шкуры.
В своей работе автоматизированная система идентификации амурского тигра (СИАТ) будет использовать алгоритмы компьютерного зрения и нейронные сети. Благодаря этому, ИИ сможет не только выделять того или иного тигра, но и прослеживать их родственные связи.
СИАТ разработана по заказу Центра «Амурский тигр». В настоящий момент система проходит тестирование специалистами на территории федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий.