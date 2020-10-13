Названа предварительная причина смерти стрелка в Нижегородской области

Как сообщили корреспонденту «Звезды» источники на месте происшествия, тело молодого мужчины, подозреваемого в убийстве троих человек в Нижегородской области, найдено с признаками суицида.

Версию о самоубийстве подтверждает ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Стрелка искали и ночью, и утром. В данный момент правоохранители сворачивают блокпосты на местных автодорогах.

Местные жители характеризовали мужчину как «спокойного и уравновешенного человека». Он часто приезжал в эти места с отцом. С детства увлекался оружием. Что могло побудить его на такие действия на данный момент неизвестно.

В больнице находятся трое раненых – мужчина и две женщины. Бабушка стрелка перенесла ночью тяжелейшую операцию, она находится в крайне тяжелом состоянии.

Вечером 12 октября молодой мужчина устроил стрельбу в поселке Большеорловское, а затем скрылся. В СУ СК РФ по региону сообщили, что погибли три человека, еще трое пострадали.