В стране и мире Два боевика ликвидированы при столкновении с силовиками в Грозном - СМИ Лина Давыдова Перестрелка с участниками бандформирований произошла в Октябрьском районе города. © Фото: Саид Царнаев, РИА Новости В Грозном в результате перестрелки с участниками бандформирований ликвидировано двое боевиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По предварительным данным, стрельба велась в Октябрьском районе. Двое участников незаконных вооруженных формирований уничтожены. Сотрудник оперативных служб получил ранение. Другие подробности происшествия пока неизвестны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика