Два боевика ликвидированы при столкновении с силовиками в Грозном - СМИ
Перестрелка с участниками бандформирований произошла в Октябрьском районе города.
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости
В Грозном в результате перестрелки с участниками бандформирований ликвидировано двое боевиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
По предварительным данным, стрельба велась в Октябрьском районе. Двое участников незаконных вооруженных формирований уничтожены. Сотрудник оперативных служб получил ранение.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.