СК начал проверку после задержания полицейскими школьницы в Иркутске

Следственный комитет начал проверку после скандального инцидента в Иркутске. Там полицейские без церемоний задержали пятнадцатилетнюю школьницу.

Ее заподозрили в краже носков стоимостью 990 рублей, которые девушка вернула после прибытия полиции. Сотрудник, пытаясь надеть наручники, прижал ее голову коленом к полу.

Девушка вместе с друзьями на спор решила обворовать спортивный магазин, предположительно, они украли вещи на сумму более 10 тысяч рублей. В полиции заявили, что такое задержание - вынужденная мера, школьница вела себя агрессивно, она ударила патрульного и пыталась сбежать.