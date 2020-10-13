В СК показали видео обысков по делу о незаконной организации азартных игр в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярска, который подозревается в организации преступного сообщества и незаконной организации азартных игр, а также в отношении 22 жителей Красноярского края, подозреваемых в незаконном проведении азартных игр в составе организованной группы и участии в преступном сообществе. Об этом сообщили в СК РФ, разместив на официальном YouTube-канале соответствующее видео.

На кадрах видно, как правоохранители проводят оперативные мероприятия. Среди изъятых вещей, помимо прочего, имеются игровые автоматы и купюры иностранной валюты.

По предварительной версии следствия, с 2018 года по октябрь 2020 года действовала преступная группа, которая управляла сетью компьютерных залов в Красноярске и Ачинске. Также были разработаны электронные игры под видом букмекерской деятельности, которые, предположительно, принесли создателям около 117 миллионов рублей.

В ходе обысков правоохранители изъяли игровое оборудование, деньги и наркотики. В доме руководителя преступного сообщества изъято около семи миллионов рублей. На данный момент 21 подозреваемого задержали. Расследование продолжается.