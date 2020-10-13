«Живые картины»: в небе над Сочи состоялось шоу беспилотников
В небе «ожили» гравитационные волны, структура ДНК, атом и лента Мебиуса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Над Сочи появились «живые картины»: ночное небо осветили 300 беспилотников.
Красочное шоу стало финалом фестиваля науки в образовательном центре «Сириус». В небе «ожили» гравитационные волны, структура ДНК, атом и лента Мебиуса.
Точность движений дронов была выверена до сантиметра. Инженеры заранее запрограммировали трехмерные анимационные фигуры, записывая траекторию каждого беспилотника в его память.