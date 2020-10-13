Подозреваемый в стрельбе в Нижегородской области найден мертвым в лесу

Тело подозреваемого в убийстве троих человек в Нижегородской области найдено в лесу. Данную информацию «Звезде» подтвердили в СУ СК РФ по региону.

На теле обнаружено огнестрельное ранение. Рядом найдены два ружья.

Вечером 12 октября молодой мужчина устроил стрельбу в поселке Большеорловское, а затем скрылся. В СУ СК РФ по региону сообщили, что погибли три человека, еще трое пострадали.