Подозреваемый в стрельбе в Нижегородской области найден мертвым в лесу
Вечером 12 октября молодой мужчина устроил стрельбу в поселке Большеорловское, а затем скрылся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: National Guard of Russia, Globallookpress
Тело подозреваемого в убийстве троих человек в Нижегородской области найдено в лесу. Данную информацию «Звезде» подтвердили в СУ СК РФ по региону.
На теле обнаружено огнестрельное ранение. Рядом найдены два ружья.
Вечером 12 октября молодой мужчина устроил стрельбу в поселке Большеорловское, а затем скрылся. В СУ СК РФ по региону сообщили, что погибли три человека, еще трое пострадали.