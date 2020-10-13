В стране и мире Врач рассказал о состоянии пострадавших после трагедии в Нижегородской области Кирилл Васин Вечером 12 октября молодой мужчина устроил стрельбу в поселке Большеорловское, а затем скрылся. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Борская ЦРБ» Александр Смирнов рассказал о состоянии пострадавших после стрельбы в Нижегородской области. «Одна женщина в крайне тяжелом состоянии с большой очень кровопотерей. Другая женщина в тяжелом состоянии. И мужчина средней степени тяжести. Выстрелы в женщину были произведены практически в упор. В другую женщину и в мужчину с какого-то расстояния», - отметил Смирнов. Вечером 12 октября молодой мужчина устроил стрельбу в поселке Большеорловское, а затем скрылся. В СУ СК РФ по региону сообщили, что погибли три человека, еще трое пострадали. Сейчас вооруженного преступника ищут сотрудники спецназа ОМОН и СОБР. Подозреваемый может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика