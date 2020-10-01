Морской спецназ и бронированные катера: как ВС РФ охраняют сирийский Тартус

В воду погружается морской спецназ - боевые пловцы. Они могут не только выявить притаившихся под толщей воды диверсантов, но и ликвидировать их. Каждый обучен приемам подводного рукопашного боя и вооружен пистолетами, способными стрелять на глубине

На поверхности акватория также надежно прикрывается. Каждый день в патруль выходит бронированный катер «Раптор», оснащенный боевым модулем. Он может выдавать 48 узлов, то есть почти 90 километров в час по водной глади. От такого не скроется ни один нарушитель. Кроме того, с его борта регулярно сбрасывают в воду гранаты против возможных диверсантов.

Тартус, пожалуй, один из самых защищенных портов на Ближнем Востоке. Его прикрывают противокорабельные и противовоздушные системы обороны.

Это стратегический важный пункт, повлиявший на всю операцию российских ВС в Сирии. Через эту гавань была доставлена основная часть всех военных грузов. Среди моряков маршрут через проливы Босфор и Дарданеллы за скорость, получил название «Сирийский экспресс».

Для военных моряков, говорящих на русском, этот порт хорошо известен. В советские времена здесь был небольшой пункт материально-технического обслуживания. С началом сирийской операции ВМФ России развили его до полноценной военно-морской базы.

«Уникальность пункта базирования состоит в том, что здесь есть и морская, и сухопутная составляющая», - объяснил начальник пункта базирования «Тартус» Михаил Титов.

Сегодня у причальных стенок пришвартованы большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и новейший фрегат «Адмирал Макаров»

Глядя на базу в Тартусе, становится ясно, что российские моряки здесь всерьез и надолго.