Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Морской спецназ и бронированные катера: как ВС РФ охраняют сирийский Тартус

Алексей Алексеев
Анна Берестовая
03:07 01.10.2020
В настоящее время порт превращен в настоящую военно-морскую базу.
Морской спецназ и бронированные катера: как ВС РФ охраняют сирийский Тартус
© Фото: ТРК "Звезда"

В воду погружается морской спецназ - боевые пловцы. Они могут не только выявить притаившихся под толщей воды диверсантов, но и ликвидировать их. Каждый обучен приемам подводного рукопашного боя  и вооружен  пистолетами, способными стрелять на глубине

На поверхности акватория также надежно прикрывается. Каждый день в патруль выходит бронированный катер «Раптор», оснащенный боевым  модулем. Он может выдавать 48 узлов, то есть почти 90 километров в час по водной глади. От такого не скроется ни один нарушитель. Кроме того, с его борта регулярно  сбрасывают в воду гранаты против возможных диверсантов.

Тартус, пожалуй, один из самых защищенных портов на Ближнем Востоке. Его прикрывают противокорабельные и противовоздушные системы обороны.

Это стратегический важный пункт, повлиявший на всю операцию российских ВС в Сирии. Через эту гавань была доставлена основная часть всех военных грузов. Среди моряков маршрут через проливы Босфор и Дарданеллы за скорость, получил название «Сирийский экспресс».

Для военных моряков, говорящих на русском, этот порт хорошо известен. В советские времена здесь был небольшой пункт материально-технического обслуживания. С началом сирийской операции ВМФ России развили его до полноценной военно-морской базы.

«Уникальность пункта базирования состоит в том, что здесь есть и морская, и сухопутная составляющая», - объяснил начальник пункта базирования «Тартус» Михаил Титов.   

Сегодня у причальных стенок пришвартованы большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и новейший фрегат «Адмирал Макаров»

Глядя на базу в Тартусе, становится ясно, что российские моряки здесь всерьез и надолго.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:07 В стране и мире
Морской спецназ и бронированные катера: как ВС РФ охраняют сирийский Тартус
01:34 В стране и мире
Вирусолог объяснил, в чем главная ошибка заразившихся COVID-19 россиян
00:00 Армия
Видео
Салюков поздравил ветеранов, военнослужащих и работников ОПК с Днем Сухопутных войск
23:55 В стране и мире
Всплеск на турпоездки отмечают в России после введения новых мер в Москве
13:00 В стране и мире
Видео
Асад назвал пособников действующих в Сирии террористов
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.