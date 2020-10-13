Неизвестная болезнь обнаружена у испытателя американской вакцины от COVID-19

Неизвестную болезнь обнаружили у добровольца, на котором испытывали американскую вакцину от COVID-19. После введения препарата медики зафиксировали у пациента ухудшение состояния.

Конкретные симптомы пока не оглашают. Известно только, что мужчина сейчас находится под наблюдением специалистов. Испытания вакцины временно приостановлены. Об этом говорится в заявлении на сайте производителя препарата.

Это был уже третий - массовый - этап проверки, в котором планировали задействовать 60 тысяч человек из Аргентины, Бразилии, Мексики, США и ЮАР. Американская фармацевтическая компания, производитель препарата, правда, уже успела заключить контракт на его поставки. Речь идет о 200 миллионах доз для Евросоюза.