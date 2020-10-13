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СМИ: в России могут отказаться от расчета потребительской корзины

Кирилл Васин
06:37 13.10.2020
По данным СМИ, в ведомстве пойдут на данный шаг из-за изменения методики установления прожиточного минимума.
СМИ: в России могут отказаться от расчета потребительской корзины
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

Минтруд с 2021 года может перестать рассчитывать потребительскую корзину в случае принятия законопроекта о новом порядке расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

«С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», - рассказали изданию в ведомстве.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому МРОТ будет рассчитываться, исходя из медианной зарплаты. Таким образом, в 2021 году он будет составлять 42% от суммы месячного заработка.

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