СМИ: в России могут отказаться от расчета потребительской корзины

Минтруд с 2021 года может перестать рассчитывать потребительскую корзину в случае принятия законопроекта о новом порядке расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

«С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», - рассказали изданию в ведомстве.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому МРОТ будет рассчитываться, исходя из медианной зарплаты. Таким образом, в 2021 году он будет составлять 42% от суммы месячного заработка.