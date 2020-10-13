Китай запретил на месяц рейс «Аэрофлота» в Шанхай из-за COVID-19

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» еще на протяжении месяца не сможет реализовывать маршрут Москва – Шанхай из-за запрета управления гражданской авиации Китая.

Данный запрет был введен после регистрации 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди пассажиров рейса SU208 от 9 октября. Ранее запрет вводился на неделю, так как на борту самолета во время этого же рейса от 2 октября оказались восемь зараженных человек.

Временная остановка полетов по указанному маршруту будет произведена с 26 октября.