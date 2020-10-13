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Названы пять стадий потребительских привычек россиян во время пандемии

Анна Берестовая
05:24 13.10.2020
Распространение COVID-19 вызвало значительные перемены в поведении российских потребителей.
Названы пять стадий потребительских привычек россиян во время пандемии
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

С начала текущего календарного года российские потребители успели сменить пять различных стадий в своих привычках, на которые очень заметно повлияло распространение коронавирусной инфекции.

Соответствующие выводы были сделаны в рамках исследования «Российские потребители — новая реальность», проведенного BCG и холдингом «Ромир». Данные представляют РИА Новости.

Первый этап, во время которого COVID-19 представлялся далекой и не относящейся к России проблемой, был определен как «затишье перед бурей».

На вторую стадию пришлись первые длительные выходные, введенные для борьбы с новым заболеванием. В этот период наблюдался ажиотаж вокруг товаров первой необходимости и резкий рост использования служб доставки. Он был назван «вспышка и закупка впрок».

Далее последовал период стабилизации, характеризующийся адаптацией к измененным условиям жизни. За ним последовал период восстановления, во время которого потребители пытались наверстать упущенное за карантин.

С сентября вступила в действия пятая волна «Новая реальность — что нас ждет впереди?», в которой выросшие знания о коронавирусе сочетаются с опасениями второй волны заболевания.

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