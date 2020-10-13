Трамп объявил о возвращении к предвыборной кампании после заражения COVID-19

Американский лидер Дональд Трамп официально заявил о том, что возвращается к активному участию в предвыборной кампании после перенесенной коронавирусной инфекции, в том числе к публичным выступлениям.

Такое объявление было сделано президентом во время выступления во Флориде, в которой он остановился для постоянного проживания.

По словам Трампа, медики установили формирование у него иммунитета к COVID-19. Действующий глава государства признался, что отлично себя чувствует и полон энергии.

«Я чувствую, что у меня столько сил. <...> Я бы расцеловал каждого здесь, мужчин и женщин, крепко расцеловал бы каждого», - высказался он.

Президент выступил в поддержку свободной деятельности организаций на территории США и против строгих противоэпидемических ограничений. Вместе с тем Трамп отметил, что несколько его друзей скончались из-за коронавирусной инфекции.

Выступление лидера Соединенных Штатов оказалось заметно короче обычного, однако на его протяжении он неоднократно подчеркивал свое хорошее самочувствие и даже станцевал на сцене.