Специалисты МО РФ восстанавливают после пожара военный городок под Рязанью

Специалисты Минобороны восстанавливают военный городок под Рязанью. Пока группы разведки и разминирования продолжают искать взрывоопасные предметы на сгоревшем арсенале, строители ремонтируют жилые дома и восстанавливают инфраструктуру.

Сейчас их главная задача - заменить крыши, а также вставить стекла и двери, снесенные взрывной волной.

Перед началом ремонта каждый дом проверяют мобильным диагностическим комплексом «Струна». Работа продвигается быстро - сделано уже больше половины запланированного. Помимо этого, в военном городке развернут медицинский пост военного госпиталя.

Пожар на территории склада с боеприпасами начался 7 октября. Сначала загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на арсенал, в котором стали взрываться боеприпасы.