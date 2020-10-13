Запрет на дезодоранты и туалетную воду: почему спиртосодержащие вещества запрещены на МКС

Вещества, содержащие в себе спирт, в любом виде запрещено держать на МКС, так как они могут представлять опасность для системы очистки воздуха на станции. Об этом рассказал российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев.

Как он объяснил, подобные системы просто перестают функционировать при попадании в них паров алкоголя. Воздерживаться приходится даже от использования туалетной воды и дезодорантов.

«Полное табу на борту», - цитируют РИА Новости космонавта.

Ранее велось обсуждение возможности употребления экипажем Международной космической станции вина для минимизации воздействия облучения, как это делают подводники. Идея была признана несостоятельной из-за угрозы работе систем очистки воздуха.

Ранее члены экипажа МКС сообщили, что герметизация микротрещины в модуле, сквозь которую происходит слабая утечка воздуха, скотчем не принесла результатов.