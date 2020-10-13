Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Запрет на дезодоранты и туалетную воду: почему спиртосодержащие вещества запрещены на МКС

Анна Берестовая
04:00 13.10.2020
Алкогольные пары могут стать причиной поломки на Международной космической станции.
Запрет на дезодоранты и туалетную воду: почему спиртосодержащие вещества запрещены на МКС
© Фото: pixabay.com

Вещества, содержащие в себе спирт, в любом виде запрещено держать на МКС, так как они могут представлять опасность для системы очистки воздуха на станции. Об этом рассказал российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев.

Как он объяснил, подобные системы просто перестают функционировать при попадании в них паров алкоголя. Воздерживаться приходится даже от использования туалетной воды и дезодорантов.

«Полное табу на борту», - цитируют РИА Новости космонавта.

Ранее велось обсуждение возможности употребления экипажем Международной космической станции вина для минимизации воздействия облучения, как это делают подводники. Идея была признана несостоятельной из-за угрозы работе систем очистки воздуха.

Ранее члены экипажа МКС сообщили, что герметизация микротрещины в модуле, сквозь которую происходит слабая утечка воздуха, скотчем не принесла результатов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:55 В стране и мире
Видео
СК РФ опубликовал кадры обыска в доме стрелка из Нижегородской области
20:36 Эксклюзив
Видео
«Я карабин схватил и пошел искать»: житель поселка в Нижегородской области о событиях после трагедии со стрельбой
17:05 Армия
Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку в Карабахе, Сирии и Ливии
13:40 В стране и мире
Видео
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
12:44 В стране и мире
Кабмин скорректирует перечень лесопродуктов, запрещенных к вывозу за границу
Популярное
Популярное
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
NYT: Трамп после выписки хотел выйти на публику в образе Супермена
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.