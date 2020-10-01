Озвучен новый состав легендарной группы AC/DC

Новый состав участников известной на весь мир рок-группы AC/DC, накануне воссоединившейся для возобновления совместного творчества, объявлен.

В группу вернутся ритм-гитарист и гитарист Стив и Ангус Янги, а также вокалист Брайан Джонсон, ушедший в 2016 году. Кроме того, в состав австралийской группы войдут бас-гитарист Клифф Уильямс и барабанщик Фил Радд.

Озвученные имена во многом совпали с прогнозами и слухами, распространявшими начиная еще с 2018 года.

Кроме имен, в Twitter группы появился ролик с сияющей красной молнией, являющейся главным символом рок-музыкантов. Предполагается, что публикация намекает на скорейшее появление новой музыки.