Озвучен новый состав легендарной группы AC/DC
В группу вернулись участники, ранее покинувшие ее в разные годы.
© Фото: Daniel DeSlover ZUMAPRESS.com Globallookpress
Новый состав участников известной на весь мир рок-группы AC/DC, накануне воссоединившейся для возобновления совместного творчества, объявлен.
В группу вернутся ритм-гитарист и гитарист Стив и Ангус Янги, а также вокалист Брайан Джонсон, ушедший в 2016 году. Кроме того, в состав австралийской группы войдут бас-гитарист Клифф Уильямс и барабанщик Фил Радд.
Озвученные имена во многом совпали с прогнозами и слухами, распространявшими начиная еще с 2018 года.
Кроме имен, в Twitter группы появился ролик с сияющей красной молнией, являющейся главным символом рок-музыкантов. Предполагается, что публикация намекает на скорейшее появление новой музыки.