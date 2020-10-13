Правительство Италии одобрило новый пакет мер против коронавируса

В Италии Советом министров был официально одобрен разработанный накануне пакет мер и ограничений, призванных бороться с распространением COVID-19 на Апеннинах.

Глава правительства страны перед проведением заседания обсудил декрет, в котором были отражены предложенные противоэпидемические правила, с представителями областей Италии, власти в которых должны следить за оперативным управлением медицинских учреждений.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи.

По предварительным данным, ограничения, связанные с коронавирусной ситуацией, будут налагаться на образовательные организации, рестораны, бары, а также затрагивать спортивную сферу и проведение общественных церемоний.