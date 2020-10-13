Российские военные передали гумпомощь семьям в сирийском селе Шатха

Сотрудники Русской гуманитарной миссии вместе с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон доставили в сирийское село Шатха в провинции Хама гуманитарный груз.

В администрации села заранее составили списки наиболее нуждающихся. Адресную помощь в рамках акции получили более 200 местных семей.

Сирийцев обеспечили продуктами, фильтрами для воды, антисептическими средствами и предметами гигиены.

Представители российского центра по примирению враждующих сторон регулярно приезжают в такие селения и хорошо знают, в чем больше всего нуждаются люди.

Семья Олимпии Даргам, воспитывающей в одиночку троих детей после смерти мужа, стала одной из тех, кому помощь была жизненно необходима.

«Сначала я не знала, как буду жить дальше. Ведь у меня трое детей – два сына и дочь, а работы нет. Но, слава богу, есть люди, которые нам помогают. Спасибо вам, друзья из России», - поделилась Олимпия.

В настоящее время многие семьи в населенных пунктах страны находятся в непростом положении. Война оставила разрушительный след на их укладе жизни и сирийцам потребуется немало времени и труда, чтобы восстановить все, что было утрачено.