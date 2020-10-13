В стране и мире Коронавирус Зафиксирована первая в мире смерть после повторного случая COVID-19 Анна Берестовая Пожилая пациентка повторно заразилась спустя два месяца после первого случая коронавируса. © Фото: Ashish Vaishnav, Keystone Press Agency, Global Look Press В Нидерландах впервые в мире скончалась пациентка с диагностированным повторным заражением коронавирусной инфекцией. Помимо COVID-19 89-летняя женщина страдала иммунодефицитом и специфическим заболеванием кровяных клеток. Повторное инфицирование произошло спустя около двух месяцев после первого случая заболевания. Как указывает нидерландское издание BNO, в период второго заражения пациентка крайне тяжело переносила вирус и скончалась через две недели после помещения в медицинское учреждение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика