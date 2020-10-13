Зафиксирована первая в мире смерть после повторного случая COVID-19
Пожилая пациентка повторно заразилась спустя два месяца после первого случая коронавируса.
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В Нидерландах впервые в мире скончалась пациентка с диагностированным повторным заражением коронавирусной инфекцией.
Помимо COVID-19 89-летняя женщина страдала иммунодефицитом и специфическим заболеванием кровяных клеток. Повторное инфицирование произошло спустя около двух месяцев после первого случая заболевания.
Как указывает нидерландское издание BNO, в период второго заражения пациентка крайне тяжело переносила вирус и скончалась через две недели после помещения в медицинское учреждение.