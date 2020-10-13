«Не платят за квартиру - условные маргиналы»: могут ли выселить из соцжилья по найму за неуплату ЖКХ

Выселить лиц, проживающих в социальном жилье по найму, согласно жилищному кодексу можно в двух случаях. Это не только долги за неуплату ЖКХ или самого жилья, но и содержание квартиры в ненадлежащем состоянии. Как пояснила исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, к таким факторам относятся, например, незаконные перепланировки, повлекшие за собою нарушение санитарных норм.

«В этом случае люди могут выселяться без права предоставления им нового жилья, но как написано в законе, в разумные сроки», - пояснила Разворотнева.

Что касается конкретно выселения за неуплату ЖКХ из жилья по договору соцнайма, то оно может произойти, если жильцы не оплачивают коммунальные услуги или не вносят плату за само жилье сроком до полугода или больше. Однако даже в таких случаях органы местного самоуправления пытаются до последнего решить этот вопрос мирным путем, рассказала член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«Что касается собственников жилья, то выселение из него не предусмотрено вообще ни при каких обстоятельствах. Даже если долг за ЖКХ "до Луны и обратно" - по закону жильцам можно только отключать электроэнергию и водоснабжения. А если человек, например, не платит за содержание жилья или не делает взносы на капремонт, то здесь остаются традиционные методы воздействия - это, конечно, обращение в суд. Однако если долг составляет до 500 тысяч рулей, то судебные приставы даже не доходят до таких должников, так как сумма эта - ничтожная», - говорит Светлана Разворотнева.

Исполнительный директор пояснила, что граждане, которые не оплачивают ЖКХ, условно делятся на две категории: это либо условно маргинальные личности, которым "все по барабану", либо достаточно богатые люди, которые понимают, что взять с них по закону будет просто нечего.