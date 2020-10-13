В МИД РФ назвали неприемлемым предложение США о заморозке ядерных арсеналов

Российская Федерация расценивает как неприемлемую позицию США в пользу заморозки ядерных арсеналов. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Позиция США в пользу заморозки нам давно известна», - цитируют его РИА Новости.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что страна не выступает против заморозки, однако полагает, что следует заниматься проблемами стратегической стабильности в комплексе.

Ранее спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты готовы «уже завтра» продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов.

Ранее в Москве тема договоренностей двух держав относительно контроля в сфере ядерных вооружений была названа горячей и приоритетной.