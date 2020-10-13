В США предложили РФ взаимно заморозить ядерные арсеналы для продления СНВ-III

США готовы продлить договор СНВ-III с Российской Федерацией, если обе страны временно заморозят размеры ядерных арсеналов двух стран.

«Мы готовы продлить СНВ-III на какой-то срок с условием, что они согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», - цитирует спецпредставителя президента США РИА Новости.

Как заявил Маршалл Биллингсли, осуществляющий контроль над вооружениями, что соглашение должно подразумевать заморозку тактических носителей. И если Москва готова «продемонстрировать политическую волю» в этом вопросе, то США готовы продлить договор уже завтра.

По его словам, в Вашингтоне считают, что для этого уже «есть соглашение в принципе на самом высоком уровне» между правительством России и США.