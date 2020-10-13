Вирусолог объяснил причины роста заражения COVID-19 в России

Коронавирус относится к группе так называемых «пневмотропных вирусов», то есть тех, которые главным образом поражают дыхательную систему. Как пояснил «Звезде» вирусолог и доктор медицинских наук Виктор Зуев, у вируса есть свои «заморочки», но главным образом он все-таки передается воздушно-капельным путем.

Специалист пояснил, что следует обязательно мыть руки и соблюдать все другие меры предосторожности. Но значительный прирост новых инфицированных COVID-19 в России обусловлен другими причинами.

«В распространении коронавируса сейчас будет основную роль играть даже не снижение температуры, или не увеличение влажности или ухудшение погоды, а будет определять наше с вами перчаточно-масочное поведение. Вот в этом дело. Вот фактор, который в значительной степени обеспечил то, что у нас подпрыгнула заболеваемость и заражаемость COVID-19», - заявил Виктор Зуев.

Вирусолог рассказал, что также, как и остальные пневмотропные вирусы, ярким представителем которого является вирус гриппа, встречаются дважды в году, когда присутствуют четыре фактора: «холодно, сыро, ветрено и на душе противно»: это глубокая осень и ранняя весна. А вот в расцвете лета про них все забываем. Поэтому осенью нужно соблюдаться повышенные меры предосторожности, чтобы не заболеть.