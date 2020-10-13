Ереван заявил о самых ожесточенных боях на территории Карабаха

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что 13 октября прошли одни из самых ожесточенных боев с начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Сегодня шли очень тяжелые бои на северном направлении, одно из самых сложных сражений этой войны, в ходе которых армия Армении доказала, что она нерушима», - написал он на своей странице в Facebook.

Ованнисян отметил, что военнослужащие армянской армии творили чудеса.

Незадолго до этого происходящее в Карабахе в ходе встречи в Москве обсудили секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Также сложившаяся ситуация стала поводом для обсуждения министра обороны России Сергея Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара.

Напомним, что 10 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности были достигнуты главами МИД Армении и Азербайджана на переговорах в Москве по приглашению Владимира Путина.