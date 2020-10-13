Россия вошла в Совет ООН по правам человека

Во вторник, 13 октября, спустя четыре года, Россия была вновь избрана в Совет Организации Объединенных наций по правам человека.

«Мы вернулись и готовы к конструктивному сотрудничеству», - говорится в Twitter-аккаунте российского представительства при отделении ООН в Женеве.

Уточняется, что в ходе пленарного заседания 75-й сессии Генассамблеи в поддержку России проголосовали 158 государств-членов ООН. Срок полномочий начнется 1 января 2021 года.

Согласно решению СПЧ ООН в 2006 году, члены Совета выбираются на три года, при этом ни один из них не может занимать пост дольше двух сроков подряд.