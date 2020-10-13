В России предложили создать общедоступную систему слежки за вывозом мусора

Для усовершенствования контроля качества услуг по вывозу мусора в России предложили создать особую систему, в которой будут визуализироваться маршруты перемещения мусоровозов. Опробовать эффективность подобной системы предполагается в столице.

Проект поступил на рассмотрения мэру Москвы Сергею Собянину от лица «Общества защиты прав потребителей «Народный контроль».

Доступ к системе должны будут иметь как квалифицированные органы надзора, так и жители города для возможности отслеживания ситуаций нарушения их прав.

В настоящий момент, как пишут «Известия» со ссылкой на председателя правления «Народного контроля» Алексея Смирнова, организация деятельности в сфере обращения с отходами не является благополучной.

Специалист добавил, что для введения постоянно функционирующей системы слежения за транспортировкой мусора в каждом регионе России необходимо будет финансирование в размере около 10-50 миллионов рублей.