В Минздраве Украины назвали условие для покупки вакцины от COVID-19 у России

Глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что не исключает закупку для граждан Украины вакцины от коронавируса, в том числе произведенного в России «Спутника V». Однако это будет сделано только в том случае, если разработку российских ученых одобрит ВОЗ.

«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в министерстве охраны здоровья нет», - цитирует министра телеканал NewsOne.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, однако для этого нужен официальный запрос от Киева. Это было сделано во время встречи главы России с лидером политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком, который заявил, что уже проверил российскую вакцину на себе.

Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не доверять заявлениям своих политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», а дождаться «настоящей вакцины», которую пообещали выпустить в Евросоюзе.