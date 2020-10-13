Названы цены на все модели iPhone 12 в России

Стоимость новой линейки iPhone 12 в России стартует с 69 990 рублей. За эту сумму граждане смогут приобрести самую младшую модель - iPhone 12 mini.

Цена флагмана Phone 12 начинается от 79 990 рублей, а Phone 12 Pro - от 99 990.

Самым дорогим из новой линейки оказался iPhone 12 Pro Max, стоимость которого начинается от 109 990 рублей.

Уточняется, что предварительный заказ Phone 12 и iPhone 12 Pro можно оформить с 21 октября, свободная продажа на территории страны начнется с 23 октября.

В то же время, на версии mini и Pro Max предзаказ будет организован с 6 ноября, а продажи с 13 ноября.

Новые смартфоны оснащены чипом Apple A14 и будут выпущены в пяти различных цветовых вариантах. Помимо этого, на задней панели усовершенствованного устройства добавлена двойная камера, объектив каждого из которых имеет разрешение в 12 мегапикселей.