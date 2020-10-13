Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
В ходе переговоров выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях.
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Во вторник, 13 октября, Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом.
«Стороны обсудили ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Также отмечена важность совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+», - сообщает пресс-служба Кремля.
Помимо этого, в ходе переговоров дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений и выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях.