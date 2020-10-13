В стране и мире Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Светлана Головина В ходе переговоров выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Во вторник, 13 октября, Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом. «Стороны обсудили ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Также отмечена важность совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+», - сообщает пресс-служба Кремля. Помимо этого, в ходе переговоров дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений и выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика