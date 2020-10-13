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Apple выпустила новый iPhone с 5G в пяти цветах

Валентина Пескова
20:53 13.10.2020
Смартфон от популярного американского производителя с поддержкой сетей пятого поколения получил новый чип Apple A14.
Apple выпустила новый iPhone с 5G в пяти цветах
© Фото: Lino Mirgeler dpa Globallookpress

Компания Apple анонсировала новую модель своего знаменитого iPhone, который впервые будет выпущен в варианте 5G. То есть будет поддерживать сети пятого поколения.

Смартфон iPhone 12, который получил новый чип Apple A14, будет выпущен в пяти различных цветовых вариантах. На задней панели усовершенствованного современного устройства разработчики расположили двойную камеру с объективами, каждый из которых имеет разрешение в 12 мегапикселей: верхняя - прежняя сверхширокоугольная, нижняя - новая широкоугольная.

А вот телеобъектива, в отличие от старших телефонов линейки, iPhone 12 не получил.

Новая модель имеет OLED-дисплей. А по дизайну отличается от прошлогодних плоскими гранями в стиле выпускавшегося ранее iPhone 5. Как следует из трансляции на сайте компании, корпус устройства стал на 11 % тоньше, на 15 % меньше и на 16 % легче.

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