Apple выпустила новый iPhone с 5G в пяти цветах

Компания Apple анонсировала новую модель своего знаменитого iPhone, который впервые будет выпущен в варианте 5G. То есть будет поддерживать сети пятого поколения.

Смартфон iPhone 12, который получил новый чип Apple A14, будет выпущен в пяти различных цветовых вариантах. На задней панели усовершенствованного современного устройства разработчики расположили двойную камеру с объективами, каждый из которых имеет разрешение в 12 мегапикселей: верхняя - прежняя сверхширокоугольная, нижняя - новая широкоугольная.

А вот телеобъектива, в отличие от старших телефонов линейки, iPhone 12 не получил.

Новая модель имеет OLED-дисплей. А по дизайну отличается от прошлогодних плоскими гранями в стиле выпускавшегося ранее iPhone 5. Как следует из трансляции на сайте компании, корпус устройства стал на 11 % тоньше, на 15 % меньше и на 16 % легче.