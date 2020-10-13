Нижегородский стрелок приобрел оружие без прохождения медосмотра

18-летний житель деревни Большеорловское Нижегородской области, подозреваемый в совершении тройного убийства, приобрел огнестрельное оружие, не проходя процедуру медосмотра, дающую разрешение на его владение. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как установили следователи, молодой мужчина наблюдался у врача из-за депрессии и проявлял агрессию в подростковом возрасте.

«На своей странице в социальной сети молодой человек публиковал посты в поддержку деструктивных течений. Также установлено, что он наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния», - отметили в ведомстве.

При этом на учет психиатра подростка не поставили.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение установить все возможные версии и мотивы убийства, в которых подозревается молодой человек.