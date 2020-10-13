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Лавров допустил возможность прекращения диалога с Евросоюзом

Валентина Пескова
19:38 13.10.2020
Глава российского МИД сообщил о нежелании представителей стран Европейского Союза вести диалог в уважительном тоне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Если никто из людей, отвечающих за внешнюю политику на Западе, не хочет поддерживать взаимоуважительный диалог с Россией, то Москва может просто прекратить общение с Брюсселем. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи участников международного дискуссионного клуба «Валдай», такая возможность существует.

«Наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более, что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», - цитирует главу российского МИД РИА Новости.

Сергей Лавров отметил, что Москве хочется понимать, можно ли с учетом сложившейся ситуации в отношениях с западными партнерами вести с Брюсселем «хоть какой-нибудь бизнес». Хотя, подытожил министр иностранных дел, России пора перестать ориентироваться на европейских партнеров, «мерить себя тем самым аршином» и зависеть от их оценок.

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