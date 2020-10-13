«Пришел навсегда»: Альтштейн рассказал о возможном развитии пандемии

Резкий рост числа зараженных коронавирусом является не второй волной пандемии, а продолжением первой. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Вторая волна, можно сказать, пришла. Однако правильнее будет говорить, что она является продолжением первой, так как началась с высоких цифр зараженных - порядка пяти тысячи человек в день и сейчас превысила уже тринадцати тысяч», - акцентировал специалист в интервью «Звезде».

Альтштейн отметил, что сейчас в России вирус сезонного гриппа не пришел, однако медики по-прежнему его ожидают.

«Конечно это создаст дополнительную нагрузку на медицинскую систему страны, но волноваться, что у одного и того же человека одновременно может быть и COVID, и грипп - не очень вероятно. Процент таких зараженных очень небольшой», - пояснил вирусолог.

По его словам, анализ кривых эпидемий, который проходит в разных странах показывает, что летальность при коронавирусе нового типа резко снижается.

«В Европе, где в весеннюю вспышку пандемии летальность составляла 10-15%, сейчас - меньше 1%. Я полагаю, что это не только заслуга медицины, но и изменений самого вируса в сторону ослабления. Да, заражает COVID интенсивно и легко, но сейчас уже заболевание протекает менее опасно», - отметил Альтштейн.

По предварительным данным, патогенность вируса со временем будет ослабевать, но происходить это будет постепенно.

«Этот вариант коронавируса никуда не исчезнет. Со временем он станет более легким и ослабленным, в результате чего мы с ним будем жить. Возможно, потребуется год или два. Остается только ждать», - считает специалист.

По последним данным, число зараженных за время пандемии в России достигло 1 326 178 человек, из которых 13 868 за последние сутки.