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Онищенко рассказал, для кого опасно повторное заболевание коронавирусом

Лина Давыдова
18:16 13.10.2020
Бывший главный санитарный врач страны объяснил, что при любом инфекционном заболевании случаются повторные заражения, и COVID-19 - не исключение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Академик РАН и депутат российской Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал новость о случае летального исхода при повторном заражении коронавирусной инфекцией, произошедшем в Нидерландах.

В комментарии «Звезде» бывший главный санитарный врач страны объяснил, что при любом инфекционном заболевании случаются повторные заражения, и COVID-19 - не исключение.

«При любой инфекции. Не надо из этого делать сенсации, хватит нам уже плясок на костях. В любом инфекционном заболевании бывают повторы».

Как пояснил Онищенко, к сожалению, существуют очень ограниченные группы людей, у которых не вырабатывается иммунитет к инфекциям, что и приводит к возможным летальным исходам.

«Это очень ограниченные группы людей. Это группы людей, у которых просто не вырабатывается иммунитет. Такие есть, к сожалению, для них, прежде всего. Данный случай впервые описан в научной литературе, тут не было ошибок, как иногда бывает. Но он ничего не значит с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения общего - национального, мирового эпидемического процесса. Жаль, что так получилось у этого человека», - сказал Онищенко.

Ранее в Нидерландах впервые в мире скончалась пациентка с диагностированным повторным заражением коронавирусной инфекцией.

Помимо COVID-19 89-летняя женщина страдала иммунодефицитом и специфическим заболеванием кровяных клеток. Повторное заражение произошло через два месяца после первого случая заболевания.

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