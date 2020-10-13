В стране и мире Собчак ответила шуткой на сообщение о заражении коронавирусом Светлана Головина За последние сутки в России было диагностировано 13 868 новых случаев заражения COVID-19. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о якобы заражении новой коронавирусной инфекцией. Ранее в СМИ появилась информация, что результат ПЦР-анализа на COVID-19 у телеведущей оказался положительным. «О, чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к „сенсациям“ что я беременна?» - написала Собчак на своей странице в Сети. За минувшие сутки в России было диагностировано 13 868 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 326 178, из которых выздоровели 1 031 785 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика